Un affaticamento muscolare. Nulla di particolarmente grave. Un problema, quello occorso ieri ad Eldor Shomurodov, tuttavia da non sottovalutare che potrebbe convincere Davide Ballardini a risparmiare all'attaccante uzbeko l'impegno di domani sera contro il Napoli. Anche perché all'allenatore ravennate le alternative non mancano.



Tanto che, qualora si decidesse davvero di rinunciare all'ex Rostov, per occupare il suo posto là davanti al fianco di Mattia Destro ci sarebbe addirittura la fila. Sono infatti ben tre le punte che scalpitano per una maglia da titolare contro gli azzurri di Rino Gattuso. Ad avere le chance più alte sembra essere Marko Pjaca, quello che per caratteristiche tattiche forse meglio si avvicina a Shomurodov e che ha già dimostrato di avere un'ottima intesa con Destro. Attenzione però alla possibilità che Ballardini possa affidarsi al doppio centravanti, dando un'opportunità dal primo minuto a Gianluca Scamacca, il quale, dopo essere rimasto più per forza che per volontà in rossoblù, ora deve rimeritarsi le attenzioni dei tanti club che l'hanno cercato a gennaio.



Più indietro nelle gerarchie, ma tutt'altro che tagliato fuori dalla corsa, appare infine il grande ex dell'incontro Goran Pandev. Il macedone nelle ultime settimane è apparso in flessione, forse perché mentalmente è comprensibilmente appagato dalla qualificazione storica all'Europeo ottenuta con la sua Nazionale. Ma il suo talento e la sua esperienza sono armi che tornano sempre utili. Soprattutto quando si pensa il contrario.