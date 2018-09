I 10 gol subiti nelle prime quattro gare di campionato relegano il Genoa al terzultimo posto nella classifica delle difese più perforate di Serie A. Un dato in netta controtendenza rispetto alla passata stagione, perdipiù aggravato dal fatto di aver disputato una gara in meno rispetto alle altre rivali.



A fare le spese di questo rendimento altamente insufficiente potrebbe essere già da questa sera Federico Marchetti. Le prestazioni dell'ex portiere della Lazio sono finite nel mirino di critica e tifosi, nonostante le sue responsabilità sulle reti incassate dal Grifone non siano sempre lampanti. Tuttavia Davide Ballardini, considerando anche i tre impegni ravvicinati che attendono il Genoa in questa settimana, potrebbe anche pensare di riservargli un turno di riposo schierando oggi contro il Chievo il suo vice Ionut Radu.



Una bocciatura che è secondo il Secolo XIX sarebbe però soltanto temporanea. Marchetti resterebbe infatti la prima scelta di Ballardini e anche in caso di esclusione per questa sera dovrebbe tornare al suo posto fra i pali rossoblu già domenica prossima a Frosinone.