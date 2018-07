Neanche il tempo di disfare le valigie che Luigi Carillo farà ritorno da dove è arrivato.



Il difensore centrale classe 1996 che il Genoa ha acquistato un paio di settimane fa dal Pescara continuerà nella prossima stagione a difendere i colori biancazzurri, seppur in prestito. Carillo, che nell'ultimo anno ha giocato in Serie C con il Pisa, è infatti in queste ore nel capoluogo abruzzese per sottoporsi alle visite mediche di rito e già domani dovrebbe formalizzare la sua intesa con la società adriatica. Lo riferisce l'emittente Rete 8.