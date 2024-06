Genoa, Zangrillo: "Gudmundsson e Retegui? Non svendiamo i nostri gioielli. Su Martinez..."

Getty Images

Il presidente delAlbertoha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'Assemblea di Lega. Nel suo intervento si è soffermato in particolare sulle situazioni di, due profili che saranno al centro del calciomercato. Poi anche un commento sul portiere, che a breve sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Ecco le sue parole:- "Me li hanno appena chiesti 3-4 colleghi e gli ho detto che io non ho questo ruolo nel Genoa, li ho messi in contatto con il nostro direttore sportivo. Mi sembra che il nostro a.d. abbia detto che noi prendiamo in valutazioni delle possibilità di scambio, ma non di svendita dei nostri gioiellini".

- "Tutto fatto con l'Inter? Leggo questo, però il mercato non è ancora iniziato, quindi lo leggo come anticipazione. Mi dispiacerebbe molto perché è uno straordinario ragazzo, che è partito quasi per caso in B, ha fatto un campionato straordinario in A, merce rara, abile con i piedi. Faremo del nostro meglio per agire in modo coerente e non essere la boutique di nessuno".- "L'idea è quella di stare con i piedi aderentissimi per terra come l'anno scorso, di fare passo dopo passo e continuare con questo bel gruppo, dando a Gilardino la possibilità di fare un buon lavoro".

- ​"Pare che sia un paio d'anni che cerchiamo di avvicinarci a lui. Ci sono delle alternative, a destra abbiamo un giocatore che si è comportato benissimo quest'anno, Sabelli, poi c'è Spence che non viene svenduto dagli inglesi, che è di grande prospettiva, fisicità e corsa. Deve confermarsi in A. Zanoli ha fatto tutta la gavetta. L'unica cosa è che retrocesso nelle ultime due stagioni (ride, n.d.r.)".- "Sicuramente è l'anima del gruppo. E' certificato che Ronaldo in un qualsiasi ambito non fa nulla da solo, serve il gruppo. Gilardino ha plasmato questo gruppo, è arrivato dalla Primavera facendo acquisire consapevolezza ed autostima a tutti i ragazzi che sono stati straordinari".

- "Le vicende possono incidere? Assolutamente no. Non so bene a cosa si riferisca, penso di averlo capito e dico di no, il ragazzo è sereno. E' certificato che risolverà i dubbi al riguardo e quindi come ho già avuto modo di dire è solo un giovane, pur di 26 anni, che deve sognare".