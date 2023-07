Non una richiesta ma una promessa. Iche Andrés Blasquez si augura di portare ogni domenica a vedere il Genoa non sono un appello rivolto ai sostenitori. Risultano caso mai una chiara dichiarazione riguardo a quelli che sono gli intenti della società. Credere di poter riempire di fedelissimi trequarti del Ferraris significa cheIn caso contrario sarebbe non solo assurdo ma addirittura controproducente sbilanciarsi come ha fatto l'amministratore delegato rossoblù.Malgrado abbia un'esperienza relativamente recente nel mondo del pallone, Blazquez, e la 777 con lui, ne hanno a sufficienza per comprendere che nel calcio in generale, e a Genova in particolare, le promesse contano solo se sono mantenute. Altrimenti si rivelano dei boomerang. Armi a doppio taglio che i feriti non perderanno tempo di rivoltare a proprio favore. Ecco perchéUn facile esercizio di retorica in tempi di astinenza da pallone.Una rivelazione su ciò che la società si propone di raggiungere e su quello che i tifosi devono attendersi. Un proclama pubblico a cui bisognerà però dare concreta applicazione.La prima cartina di tornasole, riguardo a quanto esplicato da Blazquez, sarà ovviamente il mercato. Una sessione in cui il Genoa vorrà essere protagonista. L'avvicinamento a quella quota 25.000, che è al contempo un traguardo ambizioso e inedito per il club più antico d'Italia, passa inevitabilmente da una campagna-acquisti non faraonica ma importante.. Corroborando in questo modo anche le parole pronunciate di recente da un altro alto papavero rossoblù: il presidente Alberto Zangrillo. Uno che con le profezie ha già dimostrato di saperci fare soltanto un anno fa. Only one year.