Georgia, eletto un ex calciatore del Manchester City come presidente

Alessandro Di Gioia

26 minuti fa



iIl “collegio elettorale” georgiano, costituito da parlamentari e rappresentanti locali, ha eletto Mikheil Kavelashvili, un ex calciatore di 53 anni che giocò in Premier League per il Manchester City, privo di titolo di studio e noto per la retorica fortemente anti-occidentale, come nuovo presidente della Georgia.



UNICO CANDIDATO - Era l'unico candidato in corsa: si tratta della prima elezione presidenziale che non avviene a suffragio universale nella repubblica post-sovietica, per una carica che a seguito di varie riforme è diventata poco più che cerimoniale.