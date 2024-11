Ghoulam: "La Juventus dall'anno prossimo straccerà tutti. Giuntoli ci parlava di sconociuti e poi..."

, ex difensore del Napoli, è stato ospite di Sky Calcio Show, occasione nella quale ha parlato anche di, Football Director della, che Ghoulam conosce bene per i comuni trascorsi a Napoli: "Perché secondo me la Juve straccerà tutti, non quest'anno, ma dall'anno prossimo? Prima di tutto perché è la Juve, è una società molto importante in Italia, non può rimanere a questi livelli e lo sappiamo tutti - riporta TuttoJuve.com -. Secondo perché conosco benissimo il direttore sportivo Giuntoli, ho lavorato con lui parecchi anni, abbiamo avuto tantissimi confronti durante i nostri momenti a Napoli e lui è veramente forte. Lo dico raramente, ma lui veramente parlava di 4-5-6 giocatori, diceva, questo mi piacerebbe portarlo, magari poi non lo portava, ma l'anno dopo quel giocatore che nessuno conosceva all'inizio e che noi seguivamo un po' perché ce l'aveva detto lui, valeva 50-60 milioni".

Ghoulam aggiunge: "Poi io, Mertens, Koulibaly, dicevamo: una volta va bene, due volte va bene, ma poi per quattro anni di fila, voleva un giocatore, non si faceva e questo si ritrovava poi al Manchester, al Real Madrid o al Barcellona, noi eravamo sorpresi. Poi vedevo il suo modo di lavorare, sia con il gruppo, sia con l'allenatore e sia con la società, quindi quando c'è gente così seria, sicuramente, quando gli dai il tempo fa crescere una società e fa crescere la squadra".