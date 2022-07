Nell’epoca dei social un like su Instagram può essere un chiaro indizio di mercato, ma anche un like rimosso può voler dire molto. E’ così che nelle ultime ore è diventato un giallo il mi piace tolto da Gleison Bremer a un’immagine di lui vestito con la maglia dell’Inter: quando la pagina Caricaturella, sabato, ha postato sul proprio profilo un disegno del difensore del Torino vestito di nerazzurro con tanto di hashtag come #WelcomeBremer e #WelcomeGleison, il brasiliano aveva immediatamente mostrato il proprio apprezzamento proprio con un like. Like che ora è stato rimosso, proprio quando la Juventus ha il proprio pressing e si prepara ad approfittare di un’eventuale altra fumata nera nella trattativa tra Torino e Inter.



Bremer, come è noto, è da tempo corteggiato dall’Inter e lui stesso si trasferirebbe volentieri alla corte di Simone Inzaghi ma Beppe Marotta non ha ancora presentato un’offerta capace di convincere Urbano Cairo. Offerta che invece potrebbe presto arrivare dalla Juventus: i bianconeri stanno per cedere Matthijs de Ligt al Bayern Monaco e sono pronti a reinvestire parte dell’incasso (40 milioni, tra parte fissa e bonus) proprio sul giocatore del Torino. La partita per il futuro di Bremer è ancora apertissima su tutti i fronti e quel like tolto dal difensore ne è la dimostrazione.