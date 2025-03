Gimenez: "Il Milan un sogno, mi godo ogni secondo. Difficoltà? Mi sta aiutando mia moglie"

Getty Images

Direttamente dal ritiro della nazionale messicana,ha parlato di queste prime settimane vissute con la maglia del Milan, spiegando le sue difficoltà. Queste le dichiarazioni dell'ex centravanti del Feyenoord raccolte da Azteca TV Deportes:- ": ci sono cose nuove, strade nuove, tutto è nuovo, anche la lingua ovviamente. A poco a poco, però, mi sto inserendo.e mi ha lasciato che mi concentrassi soprattutto sul calcio".

- ", ma già lo percepivo da fuori. Da dentro lo senti il doppio, è gigantesco. Non viviamo un gran momento, ma mi hanno accolto nella migliore maniera possibile. Sto vivendo un sogno, voglio essere un esempio per far capire che con Dio tutto è possibile.".