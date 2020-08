Matthias Ginter, difensore del 'Gladbach. ha escluso ai microfoni di Kicker il suo addio alla squadra di Marco Rose: "Inter? Ci sono state offerte e le ho prese in considerazione. Questo apprezzamento mi ha certamente soddisfatto, ma ho anche sottolineato abbastanza spesso quanto stia bene qui. L'attuale squadra ha un grande potenziale e il mister rappresenta un enorme valore aggiunto per noi. Ho anche grandi obiettivi da raggiungere e ovviamente ho ancora un contratto, fino al 2021 con opzione per un altro anno. Non c'è fretta".