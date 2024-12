Girona-Liverpool: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Ilcapolista della League Phase della Champions 2024/25 ha un turno favorevole: mentre l'Inter seconda va a Leverkusen, i Reds sono attesi a Montilivi, casa delesordiente nella competizione che fin qui ha raccolto solo tre punti, unica vittoria contro lo Slovan Bratislava. Gli inglesi, in testa anche alla Premier League, devono assicurarsi quanto prima le posizioni migliori in vista degli ottavi di finale, mentre per i catalani, sconfitti in campionato per 0-3 dal Real Madrid, le speranze di qualificarsi anche ai playoff sono ridottissime.

Partita: Girona-Liverpool

Data: 10 dicembre 2024

Orario: 18:45

Canale tv: Sky Sport Calcio, Sky Sport 253

Streaming: Sky Go

: Gazzaniga; Arnau, Lopez, Krejci, Gutierrez; Romeu, Van de Beek; Tsygankov, Martin, Gil; Miovski. All. Michel.: Kelleher; Joe Gomez, Quansah, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Gakpo; Nunez. All. Slot.Il Liverpool potrebbe dare spazio ad alcuni dei suoi giovani come Quansah e Jones, che stanno maturando tanta esperienza anche in campo internazionale. Dentro i migliori per Michel, che potrebbe valutare anche l'inserimento di Danjuma per rinforzare il reparto offensivo.

- La trasmissione in diretta è affidata a Sky, che proporrà la gara in formato integrale con servizio in abbonamento. I canali di riferimento sono Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.Sky dà la possibilità agli abbonati di usufruire della visione in streaming attraverso l'app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW, sempre per abbonati.