Giroud: "La passione e i tifosi fanno la differenza nel Milan, mi hanno commosso. Voglio vincere gli Europei"

. È il commento di, che ha sposato il progetto di LAFC, a Telefoot: "Sento che è il momento giusto per fare una scelta familiare, così da potermi fermare, forse, a un livello molto più alto. Ciò non significa che arriverò in MLS da turista. Arrivo in un club ambizioso e in un campionato in crescita costante. Poi ritrovo Lloris, con il quale ho trascorso anni incredibili"."L'esperienza con la Nazionale francese finirà. L'ho già detto, ma sarebbe bellissimo vivere un'avventura bella forse come il mio saluto al Milan. Voglio concludere davvero bene".

"Mi piacerebbe conquistare questo trofeo, che ancora mi manca. Tra l'altro sono a tre reti dal traguardo dei sessanta gol con la maglia della Nazionale. Posso farcela"."Papà, ti vogliamo augurare buona fortuna per l'Europeo. Riporta la Coppa a casa".