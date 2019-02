Decine di svastiche tracciate sui muri perimetrali dello stadio con la vernice nera: incursione notturna nella struttura sportiva comunale di Gravina, con l'episodio che è stato denunciato sui social dal sindaco Alesio Valente.



LE PAROLE DEL SINDACO - Ecco le parole del primo cittadino: "Nel corso della nottata, protetti dal buio in cui amano vigliaccamente agire, alcuni teppisti evidentemente nostalgici dei brutti tempi andati sono entrati nello stadio, tracciando con la vernice nera decine di svastiche sul muro perimetrale. Nel giorno in cui allo stadio si andrà per tifare il Gravina e dare un calcio al razzismo, qualcuno ha provato a cambiare verso alle cose. Ci hanno provato, hanno fallito. Anche le forze dell’ordine sono all’opera, impegnate a identificare i responsabili di questa infamia. Speriamo li prendano: ci costituiremo parte civile nell’eventuale processo. Ma sappiano che la loro offesa non ci troverà silenti: Gravina democratica e antifascista non resterà mai in silenzio dinanzi a simili assalti. Isoliamo questa gente: Gravina, per fortuna, è tutt’altra cosa. È il momento di ricordarcelo, di dimostrarlo". L'incontro odierno tra la squadra di casa, la Fbc Gravina, e il Francavilla, era infatti dedicato al tema della lotta alle discriminazioni: 'Un calcio al razzismo. Lo sport ha mille colori'. Le scritte sono state cancellate da una squadra di operai.