Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Ciccio Graziani parla di Inter e non risparmia qualche critica a Luciano Spalletti.



“L'Inter continua come nel passato, con alti e bassi. Giocare col Sassuolo non è facile, è una buona squadra però i nerazzurri non hanno carattere e personalità, sono queste le partite che ti alzano la classifica contro una squadra dietro di 14 punti. L’Inter è una squadra scarica caratterialmente, ci sono giocatori che sembra ti facciano un favore a giocare in quello stadio. E’ questo il grande problema dell’Inter. A Luciano voglio bene ma se non fai giocare Icardi e Lautaro in coppia in queste partite e rinunci a Politano o Perisic… Invece lo metti quando devi recuperare, è una critica costruttiva a Luciano. Quando hai un assetto tattico prevedibile è il momento di cambiare”.