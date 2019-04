Devono stare molto attenti con questi social, anche prima dell'episodio di ieri. La frase di Acerbi era un giudizio su sè stessi, ritenendo che la sua squadra fosse più forte del Milan. Qua, invece, siamo andati un po' fuori dal seminato. Parlando della vittoria del Milan, invece, non c'è nulla da dire, anche attraverso gli episodi. La Lazio non ha capitalizzato al meglio le occasioni nel primo tempo, mentre il Milan è uscito alla distanza nella ripresa. Ha pressato di più e ha creato qualche situazione". Questo il pensiero di Ciccio Graziani in un intervento su SportMediaset.