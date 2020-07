Ciccio Graziani, ex bomber di Torino, Fiorentina e Roma, campione del mondo con l'Italia nell'82, ex allenatore del Cervia nel reality Campioni, oltre che di Fiorentina, Ascoli, Reggina, Avellino e Catania, dice la sua sullo scudetto della Juve a Radio Sportiva: "Ricordo tante gare in cui l’Inter si è fatta riprendere in partite quasi vinte, ha perso per strada punti importantissimi che oggi avrebbero fatto la differenza. Juve? Vincere non è mai facile, ma con quella squadra l’avessero data a me avrei vinto lo scudetto con qualche giornata di anticipo. Io la Juventus l’ho vista soffrire quasi con tutte, comprese Brescia e Spal".