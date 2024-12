Guardiola vs Mourinho: "Io scherzavo, lui si è offeso. Ci vorrebbe retrocessi, ma siamo innocenti fino a prova contraria"

Getty Images

Non accenna a placarsi il botta e risposta fra. Prima l'allenatore oggi sulla panchina del Manchester City aveva sottolineato il numero di Premier vinte in confronto al portoghese. Poi l'ex-Special One aveva invece ribadito come quei trofei, a differenza di quelli vinti dal catalano, fossero onesti e non sotto investigazione e con 150 capi d'accusa da evitare (). Infine oggi è arrivata l'ultima replica del manager spagnolo che ha provato a chiudere la faccenda tirando però una nuova frecciatina al collega e rivale.

Nel corso del pre-partita della sfida poi pareggiata per 2-2 contro il Crystal Palace che non ha posto fine alla crisi in cui il Manchester City è piombato ormai da tempo,"Il fatto è che lui ha vinto tre Premier e io sei è un dato di fatto. Mou si è offeso? Ma l'ho detto assolutamente in buona fede, il mio era uno scherzo per stare al gioco".

"Anche se lui è un altro nella lunga lista di coloro che vogliono la squadra in League One o in Conference. Ma noi siamo innocenti fino a prova contraria"."Penso che entrambi, con le nostre squadre, lui con il Chelsea, io con il Manchester City, potremo sederci al tavolo con Sir Alex Ferguson e Arsene Wenger visti i tanti, tanti titoli che abbiamo vinto. Sono abbastanza sicuro che prima o poi ci faranno i complimenti".