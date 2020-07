Nel pomeriggio di ieri, stanotte in Italia,. L’offensiva sembra essere durata poco, ma la portata dell’attacco è stata talmente ampia che ancora moltissimi account risultano sospesi in via precauzionale. I profili coinvolti sono migliaia e appartengono tutti a personaggi famosi o grandi aziende.Tutto è iniziato alle 4 del pomeriggio, ora della costa ovest americana. Sui profili di alcune piattaforme di bitcoin tra cui, è comparso contemporaneamente lo stesso post: “We are partnered with CryptoForHealth and are giving back 5000 BTC to the community”, invitando a cliccare poi su un link.A distanza di pochissimo, lo stesso post è apparso sui profili di:e tanti altri ancora. A quel punto la piattaforma ha dovuto sospendere tutti gli account VIP, da. Il tentativo di truffa è chiaro e neanche troppo sofisticato. Gli hackers puntavano ad avere “donazioni” in un conto bitcoin, facendo passare il tutto come una raccolta promossa da personaggi famosi.. Gli hacker avrebbero sfruttato una falla per poter aver accesso ai profili. Ma nelle ultime ore stanno emergendo dettagli interessanti che spiegherebbero l’accaduto.. Uno strumento interno, disponibile solo agli impiegati e che darebbe accesso quasi illimitato ai profili. Sempre nella comunità hacker si sta parlando di una “risorsa” interna, ovvero un dipendente che avrebbe fornito supporto e dettagli per aver accesso a questo software. Intanto è iniziata l’indagine interna e il, promettendo di condividere tutte le informazioni appena ne sapranno di più. Sul mercato azionario intanto non ci sono grossi movimenti, i BTC hanno perso poco; interessante invece vedere come si comporteranno gli azionisti di Twitter appena aprirà Wall Street.