A poche ore dal calcio di inizio del big match contro la Juventus, viene data diffusione di alcuni dei passaggi più significativi dell'("Marekiaro") del capitano del Napoli, che si è soffermato soprattutto sul suo mancato trasferimento in Cina nella scorsa estate."Napoli è per me la vera capitale dell’Italia e ogni volta che immagino di partire per un’altra esperienza mi prende subito la nostalgia. È strano, ma è come se questa città fosse attaccata a me con una calamita. Stavolta, però,Sentivo di aver dato tutto per una maglia che ho sentito addosso come una seconda pelle, dopo una stagione grandiosa per la squadra ma che non mi ha visto protagonista al meglio delle mie possibilità.. Alla fine della stagione però ho meditato sull’opportunità di regalarmi qualcosa di diverso.. Non avrei mancato di rispetto al mio Napoli".- ". E un’esperienza in un altro mondo, anche calcistico, mi intrigava non poco.In realtà avevo bisogno di vacanza,. Mentali e fisiche. Credevamo tutti allo scudetto, lo volevamo più di ogni altra cosa e ci è sfuggito per un soffio. E chissà che l’idea di cambiare aria, prima impensabile, non sia maturata anche per questo. Ma. E negli occhi della mia famiglia leggevo felicità. Sono tornato in Slovacchia nella mia nuova casa, e a mio padre Richard, che come è noto un po’ aveva spinto per vedermi con la maglia di una squadra cinese, ho detto: “Napoli non mi vuole lasciare andar via. E io sono contento.”.- Sulla vittoria a Torino nello scorso campionato e il sogno scudetto sfumato: "Ci credevamo come mai era successo prima, lo volevamo a tutti i costi. Del resto ci eravamo concentrati solo su questo obiettivo stagionale, trascurando un po’ – più che altro mentalmente – le coppe. Iniziai a guardare la panchina e quando vidi che Zielinski accelerava il riscaldamento capii che anche stavolta per me la partita sarebbe finita prima.Eppure quella notte eravamo tutti convinti che finalmente lo scudetto sarebbe stato nostro, che Napoli lo avrebbe ritrovato dopo trent’anni. In aereo sapevamo che la città ci avrebbero accolto in festa, ci sentivamo invincibili. E c’era persino chi pensava già alla prossima stagione.E se fosse stato quello il momento fatale che ci ha fatto perdere lo scudetto? Dopo la sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina è stato fin troppo facile chiederselo".