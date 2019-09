Prima vittoria per l'Hellas in campionato contro il Lecce e prima uscita più che convincente di tutti gli undici in campo. Questo weekend è passato come tutti speravano e nella settimana di fine calciomercato non si poteva che chiedere di meglio. Sulla partita contro il Lecce la cosa più importante da sottolineare è la prestazione mentale dei giocatori, scesi sin dal primo minuto con la giusta concentrazione, indispensabile per affrontare tutte le partite di questo campionato, qualsiasi sia l'avversario.



Ma la vera notizia sulla quale discutere è l'arrivo di Stepinski dai cugini clivensi, in un affare che si è concluso proprio in queste ore. Mettiamo da una parte le rivalità cittadine perché questo potrebbe essere un colpo davvero interessante per i gialloblù. Si era detto che alla rosa mancasse un attaccante che potesse dare un vero aiuto al reparto offensivo e Stepinski potrebbe benissimo essere il profilo giusto: giovane ma già con esperienza nella massima serie. Il Chievo ha ottenuto le cose migliori con lui quando il centrocampo lo riusciva ad innescare negli spazi avversari soprattutto in fase di contropiede e l'Hellas, con un reparto centrale di grande prospettiva può sicuramente fare al caso giusto.



Importante saranno le tempistiche con le quali l'attaccante si inserirà negli schemi dell'allenatore gialloblù, ma sono convinto che con le giuste dritte potrebbe essere una bella rivelazione. Staremo sicuramente a vedere, visto anche che la pausa servirà proprio anche a questo.