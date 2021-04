Sembra strano dirlo a campionato quasi concluso, ma la verità è questa: Kevin Lasagna si è finalmente sbloccato e in grande stile! Una grande partita e un bellissimo gol allo scadere, hanno regalato la gioia del definitivo 0-2 contro il Cagliari nella scorsa partita, portandoLo avevamo detto: per un attaccante l'unica cosa che conta è il gol e a Kevin mancava solo questo. Sin dal primo giorno a Verona infatti, ha sempre dimostratotanta umiltà e voglia di combattere ed era solo questione di tempo prima che tutto ciò venisse ripagato.necessaria affinché l'attaccante mantovano ritrovasse la vera sua vocazione. Ora inizierà per lui un "nuovo" campionato, nel quale dovrà mantenere questa concentrazione che lo ha sempre contraddistinto e continuare sulla via del gol, per lui e per la squadra.regalasse le gioie sperate, sarebbe una svolta non solo per Lasagna, ma per la squadra intera. Il gol, si sa, è uno degli elementi più importanti del calcio, se non il più importante, perché è quello che ti porta alla vittoria.ti dà quella forza per crescere sempre di più. Una catena di cause ed effetti che spiega bene come il riscatto di uno come Lasagna può effettivamente portare a grandi risvolti per il futuro della squadra.per le prossime stagioni, dall'altra intorno a lui si potrebbe continuare quel processo di crescita che tanto si stava parlando in questi mesi. E poi chissà, Juric potrebbe avere un motivo in più per restare!ma come dice anche il detto "una rondine non fa primavera"! Sarà quindi Kevin a dover continuare su questa rotta e confermarsi partita dopo partita! Per lui e per il futuro dell'Hellas!