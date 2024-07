Redazione Calciomercato

Ibrahimovic conferma: "Troppi infortuni, abbiamo cambiato tanto nell'area medica"

7 minuti fa



I tantissimi infortuni che hanno visto il Milan suo malgrado protagonista in negativo nella stagione 2023/24 con Stefano Pioli in panchina sono il problema più serio che RedBird ha individuato e provato a correggere in questo inizio di stagione 2024/25.



PRIORITA' - A confermarlo è stato il Senior Advisor del fondo di Gerry Cardinale per il Milan, Zlatan Ibrahimovic che, presentando la nuova stagione e il nuovo allenatore Paulo Fonseca ha ribadito i cambiamenti già fatti all'interno dell'area medica del club.



CAMBIAMENTI MEDICI - "Abbiamo fatto tanto lavoro per cambiare la parte dell'area medica del club. A gennaio-febbraio abbiamo avuto tanti infortuni e non eravamo soddisfatti. Abbiamo cambiato tanto anche nello staff medico e insieme con lo staff portato da Fonseca penso che ora siamo sulla strada giusta"