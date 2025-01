Ibrahimovic: "Rashford? Tutti vogliono giocare per il Milan. Vediamo se ci parleremo in questi giorni"

Il Senior advisor di RedBird e dirigente del Milan, Zlatan, ha parlato a Sky prima della gara di campionato contro il Cagliari:"Quello che cercavamo era una reazione, uno shock alla squadra, l'importante è che la squadra lo abbia accolto bene. Ora dobbiamo continuare, altrimenti la Supercoppa, che era uno degli obiettivi vale meno. Rimpianti? No, se si fa una scelta ci si deve credere. Mancavano i risultati e abbiamo fatto un cambio, tutto qua".- "Siamo un team, ogni decisione è presa come squadra. Per me ogni giorno che passa è esperienza, sono in un club dove la pressione è massima e mi piace, non ho paura ma mi carico. Sono umile quando non gioco".

- "Ho giocato con lui quando era giovane, ora è più uomo e un grande giocatore. Del Manchester United, però. Il Milan è un grande club, tutti vogliono giocare per il Milan. Non abbiamo ancora parlato con lui, vediamo se lo faremo"