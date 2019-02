Non è bastata la telefonata di Beppe Marotta in diretta tv, con cui l’ad dell’Inter ha lanciato segnali di pace a Mauro Icardi. La rottura tra il club e l’attaccante, rimasto in tribuna anche per la partita con la Sampdoria, consolida la convinzione dei betting analyst di una rottura a fine stagione. Rispetto a qualche giorno fa, a fare il balzo in avanti più evidente sul tabellone Stanleybet è il Napoli, crollato da 100,00 a 18,00 nelle scommesse sulla prossima squadra dell’attaccante. Ad avanzare è anche la Juventus, passata da 8,00 a 3,50 e ora alla pari con il Real Madrid, inizialmente favorito a 3,00. Rispetto alle prime valutazioni si allontana pure il Barcellona (da 6,00 a 10,00), Paris Saint Germain e Manchester United sono più lontani a 15 e 20 volte la posta.