Prima le indiscrezioni dall’Argentina, poi le dichiarazioni di Wanda Nara. Il rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter è ancora lontano, e dopo l’ultimo incontro con la dirigenza nerazzurra il rischio di una separazione a sorpresa torna in primo piano anche nelle valutazioni dei bookmaker. Tre le pretendenti per il bomber sudamericano per la prossima stagione: sul tabellone Stanleybet la prima scelta è ancora una volta il Real Madrid, più volte in passato accostato a Icardi e ora a quota 6,50. Secondo posto, informa Agipronews, per il Chelsea (8,00), a caccia di un nome forte per il reparto avanzato, mentre è più lontana la Juventus, offerta a 15 volte la posta