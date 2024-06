Icardi, offerta folle dall'Arabia Saudita: i dettagli

Getty Images

Una proposta da non credere.h, neopromossa in Saudi Pro League,, centravanti del Galatasaray:per rinforzare uno dei club più ambiziosi di tutto il campionato saudita. Due anni (50 milioni complessivi, netti, comprensivi di bonus) per diventare il nuovo faro e riferimento della formazione allenata dallo spagnolo Michel e di proprietà di Saudi Aramco. E Icardi? Un'offerta così non può certo lasciare indifferenti e proprio in queste ore, in questi giorni, sta riflettendo sulla maxi proposta da parte dei sauditi.

I sauditi, in ogni caso, dovranno trattare con la società turca e provare a trovare un'eventuale intesa (il contratto con il Gala di Icardi scade nell'estate del 2025).