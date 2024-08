Il Bayer Leverkusen alza la Supercoppa di Germania: cade ai rigori lo Stoccarda, Xabi Alonso vince ancora

AFP via Getty Images

Ilormai ci ha preso gusto. La squadra di, dopo una stagione storica, inaugura l'inizio del 2024/25 vincendo un nuovo trofeo. Lo fa superando ai rigori lonel match valido per la conquista dellaIl match si apre sul binario giusto per il Leverkusen, che trova il vantaggio all'11' con Victor. Ma lo Stoccarda reagisce prontamente e mette a segno il gol del pareggio con Enzosolo 4 minuti dopo. L'inerzia sembra ribaltarsi definitivamente quando, al minuto 37 viene(alla sua prima ufficiale con il Bayer), che lascia in 10 la squadra di Xabi Alonso, aprendo la strada agli avversari. E così lo Stoccarda ne approfitta e va in vantaggio al 63' con Deniz, sognando così di alzare al cielo la seconda Supercoppa di Germania della propria storia. Ma si sa - e lo si è visto in molte occasioni l'anno scorso - il Bayer Leverkusen non è mai finito: e così succede che, mandando la sfida ai. Dal dischetto sono decisivi gli errori di Frans Kraetzig e Silas Mvupa, mentre non sbaglia nessuno nelle file dei campioni di Germania: la Supercoppa è del Bayer Leverkusen.

Per Xabi Alonso si tratta dell'ennesimo trofeo conquistato in quella che si è dimostrata una scelta di carriera vincente, ribadita dalla volontà di rimanere anche quest'anno nonostante le importanti richieste. Dopo la vittoria dellae della, ecco anche la. L'unico rimpianto rimane la caduta in finale di Europa League contro l', che rimane - ad oggi - l'unica sconfitta di Xabi Alonso in un match ufficiale da agosto 2023.