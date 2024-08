Genoa, Hefti a un passo dall'addio: lo svizzero può andare in Germania

Stanno per separarsi definitivamente dopo due anni e mezzo le strade delRientrato alla base rossoblù dopo il semestre in prestito al Montpellier, che a giugno ha deciso di non esercitare il diritto di acquisto sul suo cartellino, l'esterno svizzero è ormai a un passo dall'addio al Grifone.Il 26enne di Rorschach ha infatti trovatoper trasferirsi in Bundesliga. Una cessione non più temporanea ma a titolo definitivo, con il club rossoblù che dovrebbe incassare una cifra vicina ai 2 milioni di euro.

Nel gennaio successivo la holding statunitense diede il via libera al prelievo del terzino destro dallo Young Boys, club elvetico con cui Hefti aveva giocato e segnato anche in Champions League. Dopo una mezza stagione tutto sommato positiva, malgrado la retrocessione in B della squadra, lo svizzero non era però più riuscito a imporsi ad alti livelli, neppure in cadetteria. Lo scorso inverno era così arrivata la decisione di trasferirsi momentaneamente in Francia. Ora l'addio definitivo.