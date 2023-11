Il legame tra Genova e Buenos Aires è sempre stato intenso e molto forte. Ad inizio secolo tantissimi genovesi emigrarono in Sudamerica. Alcuni di loro, nel 1905, fondarono il Boca Juniors portando con sé il soprannome 'Xeneizes', genovesi, che ancora oggi accompagna il club argentino.



Il legame però in qualche modo sembra essere rimasto come testimonia la foto che trovate nell'articolo, arrivata direttamente da La Bombonera, il mitico stadio del Boca, in occasione dell'ultima partita con i Newell's Old Boys. Nel cuore della Doce, la celebre curva infuocata dei padroni di casa, sventolava infatti una grossa bandiera recante i colori della Sampdoria con la scritta "Genova" in bella vista. Segno che i colori blucerchiati affascinano anche oltreoceano, e pure una tifoseria calda e celebre come quella del Boca.