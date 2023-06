Fernando Llorente, ex attaccante della Juventus, ha parlato del possibile ritorno a Torino di mister Antonio Conte nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: "La Juve fuori dalla Champions sembra impossibile e penso sia un colpo duro per la società. Allegri ha dato tantissimo alla Juve, ha conquistato 5 Scudetti di seguito nella sua prima avventura. Forse negli ultimi due anni ha trovato una Juve differente da quella che aveva lasciato. In futuro spero di rivedere anche Conte in bianconero. Antonio è di casa. E sono convinto che piacerebbe anche a lui tornare prima o poi".