Marcus Thuram andrà via a fine stagione. Raggiunto da Sport1, il direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, Roland Virkus, anticipa l'addio a zero dell'attaccante francese: "Abbiamo deciso di mollare la presa per Marcus Thuram. Dobbiamo accettarlo, ci sono club ancora più grandi dove Marcus potrebbe andare. Il fatto che i giocatori ci lasceranno senza guadagnarci non è una situazione positiva e non posso nemmeno addolcire la pillola più di tanto".



INTER IN AGGUATO - Il classe 1997 è da tempo nei pensieri dell'Inter, vicinissima a prelevarlo già due anni fa, quando poi virò su Correa: i nerazzurri sono sempre alla finestra per il francese, ma devono fronteggiare la concorrenza di diverse big europee, con Barcellona e Bayern Monaco in prima fila. In aiuto dei nerazzurri i benefici del Decreto Crescita, che offrono alla club la possibilità di alzare lo stipendio netto, intorno ai 5 milioni di euro l'anno, alleggerendo parzialmente il carico lordo sul bilancio, ma soprattutto la possibilità di offrire un ruolo da protagonista al figlio di Lilian.