Un po' dettato dalle esigenze economiche del momento, un po' dalle qualità e dall'esperienza degli uomini in questione: sì,. C'è la risposta del campo, che quasi mai vede assente l'armeno a segno ieri, soprattutto nelle gare che contano, e poi c'è quella delle casse societarie, che possono respirare in una fase di estrema ristrettezza. Emblematica, del resto, la battuta scherzosa del presidente Zhang alla festa di Natale:. Con colpi come quello che ha portato l'ex Roma alla corte di Inzaghi, in realtà per l'acquisto non servirebbero nemmeno quelli.- Vaporizzatopassato al Bayern dopo l'incidente di Neuer, un po' più lontanodell'Udinese affrontata ieri,, per l'ennesima pescata dalla Roma, e Marcus Thuram, nome che circola da diverse settimane e sul quale l'Inter non ha mai spento i radar.Quella diè una situazione delicata:il giocatore non spinge per andarsene ( Mourinho ne è sicuro, lo ha dichiarato ), ma. In più, Smalling sarebbe idealmente un rimpiazzo per De Vrij in caso di mancato rinnovo, più che per Skriniar, non essendo un braccetto di destra come invece, un altro nome per il mercato estivo sebbene non sia in scadenza. Se le stelle si allineeranno, l'Inter si farà trovare pronta per l'inglese.Marcustroverebbe invece la strada spianata verso Milano: con il futuro di Correa sempre più definito verso la partenza e il forte gradimento per una piazza top italiana da parte di papà Lilian , serve che una big europea come per esempio Bayern Monaco o Manchester United non punti fortissimo sull'attaccante francese. Che in occasione del compleanno di, l'Imperatore, lo ha omaggiato sui suoi social , facendo sognare i tifosi., ha serrato la corte anche durante i Mondiali in Qatar, e conta di chiudere l'operazione.lavora i suoi colpi: se va com'è andata con Mkhitaryan (e anche come con Calhanoglu, in fin dei conti), ci sono altri grandi affari in vista...