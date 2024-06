Il Fenerbahce annuncia Mourinho: "Iniziamo il nostro viaggio insieme"

Getty Images

riparte dalla Turchia, ora è tutto confermato: sarà il nuovo allenatore delIl club di Istanbul ha annunciato l'ingaggio dello Special One, esonerato lo scorso gennaio dalla, e lo ha fatto da Wembley, dove il tecnico portoghese si è recato per assistere alla finale di UEFA Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid.- Il Fenerbahce prima ha invitato i suoi tifosi a non prendere impegni per domenica sera (2 giugno), poi ha pubblicato un video dello stesso Mourinho che saluta i suoi nuovi sostenitori: "Ci vediamo domani, iniziamo il nostro viaggio insieme".

Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı!



Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz.



2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz! pic.twitter.com/jPOcSnzpZL — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024

- Mourinho firma con il Fenerbahce un contratto biennale, la carriera dello Special One prosegue in Turchia.