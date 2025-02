AFP via Getty Images

Il fondo saudita Pif compra una quota di Dazn

48 minuti fa



La notizia era già nell'aria da qualche tempo, ma ora è diventata ufficiale: il fondo sovrano saudita PIF è entrato nel capitale di Dazn, acquistandone una quota di minoranza. Attraverso la società Surj Sports Investment (lanciata nel 2023 per investire nella crescita dello sport in Arabia Saudita e nel Medio Oriente), che trova così il partner che cercava per lo streaming e la trasmissione di contenuti live e on-demand degli eventi con sede in Arabia Saudita. Dazn e Surj lavoreranno a stretto contatto per creare Dazn Mena, una joint venture.



Il CEO di Dazn, Shay Segev commenta: "Siamo l'unica piattaforma di intrattenimento veramente globale dedicata allo sport, il che ci rende perfettamente posizionati per espandere l’accesso ai contenuti sportivi a livello globale dal crescente settore sportivo dell'Arabia Saudita".