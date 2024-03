Il fratello di Higuain: 'Lautaro e il record di gol? Ai tempi di Gonzalo non c'era il var. Meglio Vlahovic di Osimhen'

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport il fratello di Gonzalo Higuain, Nicolas Higuain che è stato anche l'agente dell'ex-attaccante di Juventus e Napoli ha parlato del record dei 36 gol (che condivide con Immobile) in Serie A e della possibilità che l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez possa raggiungerlo e superarlo.



NON C'ERA IL VAR - “Se dovesse superarlo sarei felice perché è argentino, sta facendo qualcosa di straordinario. Però ai tempi di Gonzalo non c’era il VAR. Ricordo che in una trasferta a Roma non gli assegnarono un gol regolare”.



VLAHOVIC OPPURE OSIMHEN - “Prendo Higuain… Due ottimi attaccanti col fiuto del gol nel dna. Osimhen è più freddo mentre Vlahovic è più tecnico e gioca più per la squadra. Io preferisco giocatori come Dusan e Lautaro”.