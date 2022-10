Il pianista del gol è tornato. E ilsi gode la sua musica.volto nuovo della squadra di, ha deciso l'anticipo del Penzo contro il Venezia con il suoUno, due, tre. Dopo le gioie contro Brescia e Como, con la zampata sul cross di Frabotta - a 5’ dal termine nel venerdì sera in laguna -ha regalato un altro successo ai suoi, griffando la rimonta prima del 3-1 finale di Borrelli. Quando timbra il cartellino, i gialloblù vincono sempre. E sorridono, come Fabio Grosso: "Chi è entrato ha fatto molto bene, per me è qualcosa di bello". Soddisfazione, stima. Il classe 2000 ha collezionato fin qui 339 minuti in campionato, con sole tre gare da titolare all'attivo.Perché se la palla tra i piedi ce l'ha lui, può sempre venir fuori qualcosa di buono. Uno sprint, un dribbling, un’accelerazione.L’avvio scoppiettante in Ciociaria ricalca quello dell'anno scorso con la maglia del. Allora, 6 gol nelle prime 8 gare: merito anche di un maggiore impiego e di minore concorrenza nel reparto.Per lui, nemmeno con la possibilità di lottare fino all’ultimo visto il problema alla spalla che ha complicato gli ultimi mesi, fino a maggio.altro tema caro all’attaccante. Che con le note ha pure un certo feeling. Fuoriclasse al pianoforte, artista in campo: sempre in prima linea se l’obiettivo è divertire, uscire dall’ordinario.Diciotto gol in 30 partite, sotto la guida dell’ex centrocampista nerazzurro Wim Jonk, per presentarsi e dire alla sua Italia: "Sì, ci sono". L’Italia, che ha riaccolto il classe 2000 e ora lo aspetta per l’Un obiettivo da raggiungere al top per il jolly offensivo, attraverso una grande stagione in terra laziale.