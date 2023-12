Cinque mesi per decidere il futuro. Quello del Milan, in corsa per scudetto, Europa League e coppa Italia, il suo personale, che potrebbe portarlo lontano dall'Italia. Olivier Giroud ora è concentrato sull'annata dei rossoneri, che ha griffato con 9 gol in 19 partire tra campionato e coppe, ma con l'arrivo della bella stagione sarà chiamato a decidere dove giocare nel 2024-25. E non è detto che sia ancora sotto la Madonnina. Il contratto con il club di via Aldo Rossi, da 3,5 milioni di euro netti, è in scadenza il prossimo 30 giugno, con il Milan, che ha la possibilità di prolungarlo fino al 2025, c'è un rapporto di stima e fiducia, ma la scelta sarà personale.



DECIDE LA FAMIGLIA - Giroud vuole capire se a 37 anni è ancora in grado di reggere le due sfide a settimane e quali sono le priorità del club, da tempo a caccia di un nuovo numero 9. Prenderà in considerazione l'ipotesi rinnovo solo se avrà la possibilità di sentirsi ancora importante, ma l'aspetto sportivo non sarà l'unico fattore da considerare. Jennifer, Evan, Aaron, Jade e Aria, moglie e figli, a Milano stanno bene e potrebbero spingerlo a prolungare la sua avventura in rossonero. Sullo sfondo c'è un cambio di vita: resta in piedi l'ipotesi Major League Soccer, dove piace soprattutto a Vancouver Whitecaps e Atlanta United.