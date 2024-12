Getty Images

Il Marsiglia organizza un ritiro last minute a Copenaghen: ma non è una punizione di De Zerbi

Paolo D'Angelo

7 minuti fa



Dopo il pareggio arrivato allo scadere nella sfida contro il Lille, il Marsiglia - grazie a un'idea del capitano Leonardo Balerdi - ha deciso di organizzare un ritiro last minute a Copenaghen (partenza domenica e ritorno previsto nella serata di lunedì). Diversamente da quanto si può pensare, però, non si tratta di una punizione imposta dal tecnico De Zerbi alla sua squadra, bensì di un'opportunità per fare Team Building (rafforzare la compattezza della squadra).



Il pari arrivato al Vélodrome ha, infatti, interrotto la striscia di successi consecutivi, che vedeva il Marsiglia reduce da tre vittorie. Con il solo punto conquistato contro il Lille, però, la squadra di De Zerbi ha perso terreno nei confronti del PSG (attualmente a -4). Ecco che, quindi, come riportato dal portale BFM Marseille Provence, è stato organizzato questo viaggio in Danimarca - a cui hanno partecipato quasi tutti i giocatori - per creare maggior coesione tra i compagni.