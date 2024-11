Scaroni: "Elliott azionista inconsapevole per il Milan, era disinteressato. Perché RedBird è diverso"

è intervenuto a Roma, in occasione della sesta edizione dello "Sport Industry Talk" organizzato dalla RCS Academy. L’argomento del dibattito è stata la costruzione del nuovo impianto di proprietà che il club rossonero, alla pari dell’Inter, vorrebbe realizzare nei prossimi anni. “, è meglio tenere ben desto quello che abbiamo costruito fino ad oggi. Sullo stadio è una storia lunga e pure noiosa. Oggi stiamo valutando l’ipotesi del 2019, un nuovo stadio a San Siro accanto al "Meazza" per poi trasformare il "Meazza" mantenendo alcune caratteristiche architettoniche utilizzando quell’area per tutta una serie di attività sportive e commerciali facendo quindi uno stadio che dovrà essere il più bello d’Europa.”.Fondamentale per la progettazione di un nuovo stadio, in assoluta controtendenza con le abitudini del calcio italiano, l’avvento delle. Il presidente del Milanè stato protagonista sia durante la gestione Elliott che quella attuale, rappresentata da RedBird. "ll calcio è un mondo difficile, io sono entrato come un neofita., lo ha gestito da hedge fund:Con l'avvento di Gerry Cardinale nell'estate 2022, le cose sono cambiate drasticamente secondo Scaroni:In una logica per cui il calcio possa evolvere verso modelli americani. Lo farà? Non lo so, ma avendo in mente il basket senza promozioni e retrocessioni con tetto allo stipendi, tutte cose che nel calcio non ci sono. Non andremo verso quel mondo se riusciremo a risolvere i problemi che abbiamo e che non ci fanno quadrare i bilanci”.