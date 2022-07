Un'estate da protagonista. È quella che sta vivendo il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che dopo la prima promozione della propria storia in Serie A sta regalando tanti colpi di mercato ai propri tifosi. Molti italiani, dal nuovo capitano Pessina a Sensi, Cragno, Ranocchia e Carboni; qualcuno internazionale, come Marlon. Il tutto, in attesa del grande bomber da mettere a disposizione di Stroppa. Tanti i nomi nella lista del Condor, che in cima ha sempre Andrea Pinamonti. Dopo l'ottima stagione con l'Empoli, tante squadre si sono informate sul classe '99 di Cles, tra queste anche Atalanta e Fiorentina. Ma il Monza sta guadagnando via via sempre più terreno...