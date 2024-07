Il padre di Yamal: "Sicuri che non sia stato lui a benedire Messi quel giorno del 2007?"

Simone Gervasio

, padre di, nei giorni scorsi ha tirato fuori una vecchia foto del 2007 in cui Messi faceva il bagno al figlio di pochi mesi. A pochi giorni dalla finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra, al termine della quale Yamal potrebbe diventare il giocatore più giovane della storia a vincere un Europeo, Nasraoui ha parlato a ESPN e a diversi media del suo paesino in Catalogna, Rocafonda:"Sapevo che mio figlio sarebbe diventato una star da quando è nato. Chi è padre lo sa e ogni padre vuole che suo figlio sia il migliore. Lamine è euforico, vuole essere il giocatore più giovane a vincere un campionato europeo, come ogni bambino".

"La foto con Messi? Sì, ma se fosse stato mio figlio a benedire lui? Lamine è il migliore in tutto. Non solo nel calcio, ma anche nell’amore e come persona. È un bambino e ha una benedizione di Dio, che è molto importante e deve essere valorizzata".