Il presidente del Porto: "Francisco Conceição? Obbligati a fare plusvalenze"

, presidente del, intervistato da A Bola parla degli Europei e del mercato dei Dragoes., portiere protagonista con il Portogallo con tre rigori parati contro la Slovenia: "Intanto faccio i complimenti alla squadra per il traguardo raggiunto dei quarti di finale, speriamo che ci portino alla vittoria finale. Per quanto riguarda Diogo, c'è da fargli i complimenti, ha brillato per tutta la partita e anche durante i rigori. Per il Porto è una delle risorse più grandi: on abbiamo alcun interesse a venderlo, vogliamo che continui con i nostri colori e che continui ad avere successo fino alla fine dell’Europeo".

Poi,: ", quindi dovremo essere attivi sul mercato sia negli acquisti che nelle vendite. Siamo pienamente consapevoli del valore del nostro patrimonio quando veniamo avvicinati da un club, cosa che non è però ancora mai accaduta".Come riferisce A Bola, l'attaccante classe 2002, in scadenza nel 2029,che lo libererebbe a fronte del pagamento di 30 milioni di euro fino al 15 luglio, per poi salire a 45 milioni di euro.