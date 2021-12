Nicolò Fagioli sta convincendo tutti. Il centrocampista della Juve si sta esaltando con la maglia della Cremonese, con la sua qualità è forse uno dei giocatori migliori di tutta la Cadetteria, gol e assist sono spesso tra gli highlights della giornata. Ma è ancora presto per rivederlo in bianconero, ora non tornerà alla base: se la giocherà in estate.