Il PSG fa fuori Skriniar, Luis Enrique non lo convoca: è un'occasione per Juventus e Premier League

Ilfa fuoriDecisione clamorosa da parte del tecnico dei parigini,Danilo e Mukiele in vista del match contro il Montpellier, in programma questa sera. Al momento dunquedei francesi e diventa automaticamenteper gli ultimi giorni di trattative.- Il difensore del PSGnel post partita di Slovacchia-Ucraina. Classe 1995, lo slovacco è arrivato in Italia nel 2016, alla Sampdoria, e dopo un anno è passato all'con cui ha disputato 6 stagioni. Alla fine del suo contratto,In Francia ha vissuto una stagione, la sua prima, tra alti e bassi, con infortuni e tanta panchina.

- Non è mai sbocciato l’amore tra il Parco dei Principi e Skriniar: a rendere complicate le trattative con altri club é. Diversi i club che hanno sondato il terreno con l’entourage del calciatore per comprendere la fattibilità della trattativa: in occasione della prima gara dell’anno, disputata a Le Havre dalla squadra di Luis Enrique, l’ex Inter è stato in panchina per l’intera durata del match.- I titolari designati per la nuova stagione sono Marquinhos e Beraldo.a patto chepotrebbero provare a sondare la disponibilità del calciatore.