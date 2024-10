Immobile, il vice-presidente del Besiktas rivela: "Lavoravamo da mesi dietro le quinte con la Lazio"

Getty Images

Spunta un retroscena di mercato sul trasferimento didallal'estate scorsa. A rivelarlo è il vice-presidente del club turco,che ieri era a Roma per ricevere il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo. "Per tre giorni non siamo usciti dall’albergo, perché stavamo lavorando all’acquisto di Immobile", ha spiegato il dirigente della società di Istanbul, che ha anche portato i saluti dell'ex capitano biancoceleste ai suoi vecchi tifosi, che anche a distanza non hanno smesso di amarlo e ricordarlo con affetto per quanto fatto con la maglia della prima squadra della Capitale.

"Voleva essere qui anche lui per salutarvi, ma ieri avevamo una partita. Gli dispiace molto non essere potuto venire di persona". Col Besiktas Immobile sta conoscendo una seconda giovinezza. Ha segnato 12 gol in 13 partite e in Turchia sono già pazzi di lui. La trattativa per portarlo sul Bosforo ha generato molto interesse tra i tifosi turchi, ma non si è trattato di un affare nato e concluso in pochi giorni. Yucel infatti ha spiegato che "da quando è iniziata la nuova gestione con il nuovo presidente.Noi lo abbiamo voluto fortemente portare a Istanbul, lui pure alla fine è stato felice di venire e quindi credo sia stato un buon risultato per tutte le parti".