L'uomo del momento in casa Lazio è Ciro Immobile. L'attaccante ha appena festeggiato il traguardo dei 100 gol con la maglia biancoceleste, si è preso la squadra sulle spalle trascinandola verso il quarto posto. Il cammino è ancora lungo, ma Immobile punta a ripetere il rendimento monstre di due anni fa. In una lunga intervista al Corriere dello Sport ha ripercorso la sua carriera, a partire dalla chiamata Juventus: "Ero al mare e mio padre venne a chiamarmi dicendomi che mi aveva preso la Juve. Impazzi e mi misi a piangere. I miei genitori presero l’aereo per la prima volta accompagnandomi a Torino. Quando esordii in serie A sostituendo Del Piero, mio padre si sentì male dall’emozione”.



CIRO FA 100 - 100 gol con una sola maglia, in Serie A, e quell'abbraccio con l'assist-man, Lazzari: “Ho abbracciato Lazzari così forte perché gli altri lo prendevano in giro dicendogli che non mi aveva ancora fatto un assist vincente, il mio abbraccio significava appunto “hai visto che ce l’hai fatta?”. Sono davvero un bel bottino 100 goal, ne ho anche sbagliati tanti però. Non ho troppo tempo per fermarmi a pensare a questo traguardo. La mia testa è già alle prossime partite con Lecce e Celtic”.





CELTIC ALLE PORTE - La Lazio in Europa non più più sbagliare, contro gli scozzesi del Celtic, in testa al girone, sarà una gara da dentro o fuori: “Contro il Celtic c’è un solo risultato, la vittoria. All’andata abbiamo giocato bene, ma non abbiamo raccolto punti. Per fortuna in campionato con Fiorentina, Torino e Milan ne abbiamo fatti 9. In molti avrebbero firmato anche per 6 o 7. Mi auguro di segnare il goal 101 contro gli scozzesi, anche se non è fondamentale, l’importante è vincere per provare a passare il turno”.