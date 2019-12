La Juventus resta alla finestra, ma la promessa di Rocco Commisso fatta in estate vuole essere portata avanti. Federico Chiesa non sarà il suo "Roberto Baggio", disse appena sbarcato a Firenze. Un nome che fa venire i brividi ai tifosi Viola, non solo per le gesta del giovane "divin codino" in quel del Franchi: l'incubo del passaggio alla Juventus, paventato in estate per Chiesa, seguirebbe le orme storiche di Baggio a suo tempo, ma anche di Bernardeschi in tempi recenti. Così, come riporta Tuttosport, ieri Commisso ha incontrato Enrico, papà e procuratore del figlio, ma senza "parlare troppo di futuro", come ha detto lo stesso patron dei Viola.



MERCATO - Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma la priorità in casa Fiorentina resta il presente. Il momento non brillante della squadra coincide con quello meno lucido del giocatore, ma Commisso si è detto ugualmente positivo: "Le cose andranno meglio di quanto aspettavo" ha detto il presidente, che però ha glissato ogni verità sul destino di Chiesa. Prima il campionato in corso, poi, si vedrà sul mercato.