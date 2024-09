Infortunio Calabria, chi gioca al suo posto nel derby

Era in ballottaggio per il derby, negli ultimi giorni aveva fatto anche lo scatto decisivo diventando un probabile titolare; ma in queste ore: il classe '96 non sarà a disposizione di Fonseca per il big match contro l'Inter in programma domenica sera alle 2045. E' stato bloccato da un affaticamento all'adduttore rimediato all'allenatore che lo costringerà quindi a saltare il posticipo della quinta giornata di campionato.- Senza Calabria out, sulla fascia destra di accende il semaforo verde per: il terzino brasiliano era in ballottaggio con il compagno per un posto da titolare in quella zona del campo, ma. Sarà un derby importante per il Milan, che cercherà una vittoria per svoltare un inizio di stagione complicato con una sola vittoria - contro il Venezia - in cinque partite tra campionato e Champions.

- Per Emerson si tratterà della quinta partita in rossonero dopo le tre in campionato con Parma, Lazio e Venezia e l'esordio in Europa con la nuova maglia contro il Liverpool.perché arrivato da pochi giorni, poi ha debuttato nella sfida del Tardini entrando a gara in corso, ed è partito titolare sia all'Olimpico contro la Lazio che in casa contro il Venezia. Nell'ultima gara di Champions contro i Reds è subentrato negli ultimi venti minuti.