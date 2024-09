Infortunio Frattesi in Nazionale: le condizioni

Getty Images

L’Italia di Luciano Spalletti ha sbancato il Parco dei Principi nella prima partita di Nations League; gli Azzurri ha vinto 3-1 con la Francia a Parigi, dopo essere andati in svantaggio al primo minuto per un gol di Barcola hanno ribaltato il risultato con Dimarco, Frattesi e Raspadori. Due marcatori su tre sono interisti, ma- Il classe ‘99 si è buttato a terra anticipando un cambio che Spalletti aveva già in mente:. Il giocatore nel post partita ha rassicurato sulle sue condizioni: “Sto bene, ero solo un po’ stanco” ha spiegato raccontando il motivo della sostituzione. La conferma arriva anche dalle parole di Spalletti: “Frattesi dice di aver chiesto il cambio in tempo, appena ha sentito un affaticamento”.

- Chi invece potrebbe aver subito un infortunio è Riccardo Calafiori, che nella ripresa è andato a terra dopo un contatto con un avversario e. Delle condizioni di Calafiori ha parlato Spalletti dopo la partita: “C’è la possibilità di recuperarlo per la prossima partita (lunedì sera con Israele, ndr), ma è da valutare”.