Infortunio Lobotka, quante e quali partite salta con il Napoli

AFP via Getty Images

Brutte notizie per Antonio Conte, che. Il cervello del Napoli, il cuore del gioco. Il centrocampista classe ‘94 si è fatto male durante l’ultima partita giocata con la Slovacchia contro l’Azerbaijan, nella quale è uscito nei minuti finali con il risultato di 2-1 per la sua nazionale (finirà 3-1).- Rientrato in Italia, Lobotka si è sottoposto a esami specifici dopo i quali il Napoli ha comunicato le condizioni del giocatore attraverso una nota ufficiale: “Lobotka si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro"., sarà da valutare, invece, per la gara successiva contro il Lecce. Le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno, con la speranza che possa tornare in condizione per il big match della decima giornata con il Milan.

- Per Lobotka si tratta del primo stop stagionale: finora lo slovacco le ha giocate tutte e sempre da titolare, in campionato e in Coppa Italia; spesso anche rimanendo in campo per la gara intera. Contro l’Empoli Conte dovrà rinunciare al suo regista e c’è il sostituto che già scalpita per scendere in campo:. Lo scozzese finora non ha trovato molto spazio nel nuovo Napoli, in campionato ha giocato appena 20 minuti divisi in quattro presenze e questa può essere l’occasione per mettersi in mostra.